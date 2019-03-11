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Trabzonspor CAS davasından çıkacak kararı bekliyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.03.2019 11:42 | Son Güncelleme

Trabzonspor, 2010-2011 sezonuyla ilgili 15 Mart Cuma günü CAS'ta duruşmaya çıkacak. 8. yılına girilen davada bordo-mavili kulüp duruşmada lehte karar bekliyor.

Trabzonspor CAS davasından çıkacak kararı bekliyor

Futbolda şike ve teşvik primi operasyonu kapsamında Trabzonspor, 8. yılına girilen davada mücadelesini sürdürüyor. Trabzonspor'un, 2010-2011 sezonuyla ilgili FIFA'ya yaptığı başvuruyu, FIFA Disiplin Kurulu değerlendirmeye almamıştı. Bunun üzerine dosyayı CAS'a getiren bordo-mavili kulüp, 15 Mart Cuma günü duruşmaya çıkacak. Geçtiğimiz aylarda yayımlanan CAS bülteninin, Karadeniz ekibinin elini bu davada elini güçlendireceği iddia edildi.

DÖRT BAŞKAN GÖREV YAPTI

Trabzonspor'da, 2010-2011 sezonuna ilişkin dosyayı tam 4 kulüp başkanı önünde buldu. Sadri Şener, bu süreci yaşayan başkan olurken, ondan sonra göreve gelen ve kupayı Trabzon’a getireceği gibi iddialı sözler kullanarak başkanlığa adım atan İbrahim Hacıosmanoğlu da somut adımlar atamadı. Daha sonra bayrağı devralan Muharrem Usta da davayla ilgili hem yurt içinde hem de yurt dışında bir çok girişimde bulundu. Bordo-mavililerin son başkanı Ahmet Ağaoğlu da diğer başkanlar gibi bordo-mavili kulübün haklarını arama noktasında mücadelesini sürdürüyor.

CAMİA BEKLENTİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Trabzonspor camiası da şimdiye kadar bir sonuç elde edilememesine rağmen olumlu yönde beklentilerini sürdürüyor. Bordo-mavililer, zaman zaman davayla ilgili sessizliğe bürünse de 15 Mart Cuma günü CAS'ta görülecek olan duruşmayı yakından takip ediyor. Bu duruşma için hazırlıklarını büyük oranda tamamlayan bordo-mavili kulüpte Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, kulüp profesyonelleri, davayla yakından ilgilenen avukatlar ve siyasiler de süreci yakından takip etmek ve destek olmak amacıyla İsviçre'ye gidecek.

DOĞAN: HİÇBİR GÜÇ BİZİ HAKLI DAVAMIZDAN GERİ DÖNDÜREMEZ

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, CAS'ta görülecek olan dava ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'umuzun çalınan şampiyonluğunun ve haklarının geri alınması amacıyla sürdürdüğümüz hukuksal mücadele kapsamında CAS'a yaptığımız başvurunun duruşma tarihi 15 Mart, başkanımızla birlikte orada olacağız. Hiç bir güç bizi bu haklı davamızdan geri döndüremez. Sonuna kadar" ifadelerini kullandı.

MİLLİ ARA ÖNCESİ MORAL BULMAK İSTİYOR

Tüm bunların yanında Trabzonspor da Süper Lig'e verilecek 20 günlük araya moralli girmek istiyor. Bordo-mavililer, ligin 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazanarak milli araya 3 puanla girmeyi planlıyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibinin dönüm maçı olarak baktığı karşılaşmayı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapan Karadeniz temsilcisi, Avrupa kupalarına katılma yolunda ise önemli bir haftayı geride bırakmış olacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu habere en çok şikeciler yorum yapcak..evet şikeciler!!..bekliyoruz yorumları...korku dağları beklermiş..her türlü kararda bizim kaybetcek birşeyimiz yok ama..siz çok şey kaybetceksiniz..
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