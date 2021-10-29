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Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçından notlar

29.10.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, geçen hafta oynana Göztepe maçına göre başlangıç 11'inde 2 değişikliğe gitti

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta oynanan Göztepe maçının ilk 11'inde 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın solunda Denswil'in yerine Trondsen'i, Yusuf Sarı'nın yerine de Siopis'i ilk 11'de tercih etti.

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Göztepe ile oynanan maçın kadrosunda bulunmayan Bakasetas ve Nwakaeme, yedek kulübesinde yer aldı. Bordo-mavililer de Cornelius da maça yedek kulübesinde başladı.

- Maç öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma öncesi stadyumda dostluk yemeği verildi.

Yemeğe Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu da katıldı.

-Taraftarlar yalnız bırakmadı

Trabzonspor taraftarları, maça yoğun ilgi gösterdi.

Taraftar grupları maçı doğu tribününde birlikte izlerken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrakları dağıtıldı. Taraftarlar maç öncesinde Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Çaykur Rizesporlu futbolcular, seremoniye Türk bayraklarıyla çıktı.

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