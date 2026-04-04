Trabzonspor cephesinden Galatasaray açıklaması: "Ders verdik"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, alınan galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Bu sadece bir galibiyet, çok mutluyuz ama yarından itibaren hedefimiz Alanyaspor maçında 3 puan almak" dedi.

Emre Şen

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede teknik direktör Fatih Tekke, ekibi ve oyuncuları tebrik ederek, "Fatih Tekke, ekibini ve tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da tek tek teşekkür ediyorum. Bugün oyuncularımızın yalnız bırakılmaması çok önemliydi. Onlar da sahada bunun karşılığını vererek bizi galibiyete taşıdı. Tüm camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARA TEK TEK BAKIYORUZ"

Galibiyetin ardından temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Bu sadece bir galibiyet. Bunun mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız ama yarından sonra yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki haftayı planlayacağız. Maçlara tek tek bakıyoruz. Yarın sabahtan itibaren hedef Alanyaspor maçında 3 puan almak. Bunun keyfini çıkaralım ama uçmayalım" diye konuştu.

Fatih Tekke ve ekibinin kısıtlı imkanlara rağmen önemli işler yaptığını belirten Doğan, "Fatih Tekke ve ekibi çok güzel işler yapıyor. Kontrollü ve düzenli olmak zorundayız" dedi.

"TARAFTARIMIZ HERKESE DERS VERDİ"

Trabzonspor taraftarına yönelik değerlendirmede de bulunan Doğan, "Trabzon, futbolun yazıldığı şehir. Kimse Trabzonspor taraftarına akıl vermeye kalkmasın. Bizim aklımız bize yeter. Taraftarımız bugün çok seviyeli bir tepki vererek gerekeni yaptı ve herkese ders verdi. Protesto olacaktır. Ben kulüp başkanıyım, taraftarım bugün beni istifaya davet eder, yarın destekler. Bu futbolun doğasında var" şeklinde konuştu.

Fatih Tekke ile uzun vadeli planlama yaptıklarını dile getiren Doğan, "3-4 yıllık bir planlamanın ilk yılındayız. Çok başarılı gidiyorlar. Fatih Tekke inanılmaz emek veriyor. Takımda çok güzel bir atmosfer var. Bunu bugün de yaşadık" ifadelerini kullandı.
Hakem performansını eleştiren Doğan, "Hakem performansını beğenmedim. Bu kararlara rağmen sahada mücadele eden ve kazanan oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Zor süreçlerden geçtiklerini belirten Doğan, "Sıkıntılı sonuçlarda hissettiklerimizin tarifi yok. Mahcup olmuştuk. Oyuncularımız bu mahcubiyeti biraz olsun giderdi. Prim konusunda gerekeni yaparız. Biz primde de lideriz" diyerek sözlerini tamamladı.

Okuyucu Yorumları 6 yorum
efendi olun tamam mı sen kşm olsuyorsunda ders verecekesin saygılı ol 5 yıldızlı GALATASARAY var karşında
sana dersi belke vasıfsız gs yönetimi veremeyecek ama bu taraftan seni asla unutmayacak. Umarım karşılaşırız.
Ligin ikinci yarısında en iyi top oynayan takımsınız. Şampiyonluğu hak ediyorsunuz.
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

