Trabzonspor Chancel Mbemba'yı listesine ekledi

Savunmada Jan Durica ve Uğur Demirok ile yollarını ayıran Trabzonspor yönetimi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle'da forma giyen Chancel Mbemba'yı listesine aldı.

Bordo-Mavililer, İngiliz ekibine 23 yaşındaki stoper için kiralama teklifinde bulunurken, başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları gelecek yanıtı beklemeye başladı. Hırslı ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Mbemba'nın kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor'un ayrıca, İnter'in tecrübeli savunmacısı Miranda için de nabız yokladığı bildirildi. (HABERTÜRK)

