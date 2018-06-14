SPOR

Trabzonspor Chancel Mbemba'yı listesine ekledi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

Transfer döneminde önceliği savunmaya takviye yapmak olan Trabzonspor, Demokratik Kongolu Mbemba'yı listesine aldı.

Trabzonspor Chancel Mbemba'yı listesine ekledi

Savunmada Jan Durica ve Uğur Demirok ile yollarını ayıran Trabzonspor yönetimi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle'da forma giyen Chancel Mbemba'yı listesine aldı.

Bordo-Mavililer, İngiliz ekibine 23 yaşındaki stoper için kiralama teklifinde bulunurken, başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları gelecek yanıtı beklemeye başladı. Hırslı ve mücadeleci oyunuyla dikkat çeken Mbemba'nın kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Trabzonspor'un ayrıca, İnter'in tecrübeli savunmacısı Miranda için de nabız yokladığı bildirildi. (HABERTÜRK)

PARTNERBöylesini gördünüz mü? Böylesini gördünüz mü?
Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu açıklamasıTrabzonspor'dan Okay Yokuşlu açıklaması
Trabzonspor Mehmet Batdal sürpriziTrabzonspor Mehmet Batdal sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Chancel Mbemba Mbemba

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

UEFA, Galatasaray'a verdiği cezaları açıkladı!

UEFA, Galatasaray'a verdiği cezaları açıkladı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz UEFA'nın ceza kararını değerlendirdi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz UEFA'nın ceza kararını değerlendirdi!

Boluspor, Galatasaray'dan Umut Gündoğan'ı kadrosuna kattı

Boluspor, Galatasaray'dan Umut Gündoğan'ı kadrosuna kattı

Galatasaray'da şoke eden Muslera kararı

Galatasaray'da şoke eden Muslera kararı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonspor Chancel Mbemba'yı listesine ekledi

Trabzonspor Chancel Mbemba'yı listesine ekledi

Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu açıklaması

Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu açıklaması

Trabzonspor Mehmet Batdal sürprizi

Trabzonspor Mehmet Batdal sürprizi

Beşiktaş ve Trabzonspor'un gizli Mehmet Ekici anlaşması

Beşiktaş ve Trabzonspor'un gizli Mehmet Ekici anlaşması

Okay Yokuşlu Celta Vigo yöneticileriyle görüşmelere başladı!

Okay Yokuşlu Celta Vigo yöneticileriyle görüşmelere başladı!

Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz futbolu burada bırakacak

Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz futbolu burada bırakacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.