Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna kattığını açıkladı! İşte bonservis ve sözleşmesi

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Avusturya Ligi ekiplerinden Wolfsberger forması giyen genç oyuncu resmi açıklama gelirken, oyuncuya verilecek bonservis ücreti ve sözleşme detayları da belli oldu.

Burak Kavuncu

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar sonuçlarını veriyor. Bordo-mavili ekip savunma hattına takviye için Wolfsberger forması giyen Nwaiwu'yu kadrosuna kattı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Chibuike Nwaiwu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

BONSERVİS DETAYLARI AÇIKLANDI!

Genç oyuncu için Avusturya ekibine ödenecek bonservis ve sözleşme detayları ortaya çıktı...

Bonservis: 5.5 M€ (7 taksit)
Sözleşme: 4.5 yıllık
2025-26: 350 B€ garanti ücret
Diğer sezonlar: 700 B€

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ!

Chibuike Nwaiwu Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti ve anlaşma sağladı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor son dakika
