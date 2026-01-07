Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna kattığını açıkladı! İşte bonservis ve sözleşmesi

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar sonuçlarını veriyor. Bordo-mavili ekip savunma hattına takviye için Wolfsberger forması giyen Nwaiwu'yu kadrosuna kattı.
Kamuoyuna Duyuru
Profesyonel futbolcu Chibuike Nwaiwu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.
Genç oyuncu için Avusturya ekibine ödenecek bonservis ve sözleşme detayları ortaya çıktı...
Bonservis: 5.5 M€ (7 taksit)
Sözleşme: 4.5 yıllık
2025-26: 350 B€ garanti ücret
Diğer sezonlar: 700 B€
Chibuike Nwaiwu Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti ve anlaşma sağladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum