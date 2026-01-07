Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu kadrosuna kattığını açıkladı! İşte bonservis ve sözleşmesi

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor'da çalışmalar sonuçlarını veriyor. Bordo-mavili ekip savunma hattına takviye için Wolfsberger forması giyen Nwaiwu'yu kadrosuna kattı.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcu Chibuike Nwaiwu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

BONSERVİS DETAYLARI AÇIKLANDI!

Genç oyuncu için Avusturya ekibine ödenecek bonservis ve sözleşme detayları ortaya çıktı...

Bonservis: 5.5 M€ (7 taksit)

Sözleşme: 4.5 yıllık

2025-26: 350 B€ garanti ücret

Diğer sezonlar: 700 B€

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ!

Chibuike Nwaiwu Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti ve anlaşma sağladı.