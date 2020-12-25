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Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.12.2020 13:51 | Son Güncelleme

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında çıkacağı Galatasaray maçı ile birlikte ilk derbi heyecanını yaşayacak. Karadeniz ekibinin başında önemli bir ivme yakalayan tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takım karşısında bu çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak yapacak.

TRABZONSPOR'UN BAŞINDA İLK DERBİ HEYECANI

İstanbul dışında ilk kez bir Anadolu takımı çalıştıran teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla ilk kez bir İstanbul takımına rakip olacak. Trabzonspor’un başında ilk derbi heyecanını Galatasaray karşısında yaşayacak olan tecrübeli teknik adam görev aldığı takımlarda İstanbul’un 3 büyüklerine karşı oynadığı 64 resmi müsabakada 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 25 mağlubiyet elde etti.

NAĞMAĞLUP SERİSİNİ TAÇLANDIRMAK İSTİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla yakaladığı yenilmezlik serisini Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Hatayspor’u 1-0’lık sonuçlarla geçen Avcı, Çaykur Rizespor’u da 2-1 yendi. Demir Grup Sivasspor ile 1-1 ve Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Karadeniz ekibiyle çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Avcı'nın takımı söz konusu maçlarda 6 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü. 14 puan toplayan Karadeniz ekibi, üst basamaklara doğru yükselişini sürdürürken, Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı Galatasaray karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak devam etmek istiyor.

AVCI İLE TERİM

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, görev yaptıkları takımlarda 4 kez karşılaştılar. Yarın oynanacak olan müsabakada Fatih Terim cezası nedeniyle takımının başında olamayacak. İki teknik adamın görev aldıkları takımlarda ise bir birlerine üstünlüğü bulunmuyor. 2 maçtan Avcı galip çıkarken, 2 maçta da Fatih Terim’in takımı galip çıktı.

MUHTEMEL TRABZONSPOR KADROSU

Trabzonspor’un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vıtor Hugo, Marlon, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Flavio, Ekuban, Nwakaeme ve Djaniny şeklinde çıkması bekleniyor.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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