Trabzonspor çıkışını sürdürmek istiyor

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek. Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak yapacak.

TRABZONSPOR'UN BAŞINDA İLK DERBİ HEYECANI

İstanbul dışında ilk kez bir Anadolu takımı çalıştıran teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla ilk kez bir İstanbul takımına rakip olacak. Trabzonspor’un başında ilk derbi heyecanını Galatasaray karşısında yaşayacak olan tecrübeli teknik adam görev aldığı takımlarda İstanbul’un 3 büyüklerine karşı oynadığı 64 resmi müsabakada 23 galibiyet, 16 beraberlik ve 25 mağlubiyet elde etti.

NAĞMAĞLUP SERİSİNİ TAÇLANDIRMAK İSTİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımla yakaladığı yenilmezlik serisini Galatasaray karşısında da sürdürmek istiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Hatayspor’u 1-0’lık sonuçlarla geçen Avcı, Çaykur Rizespor’u da 2-1 yendi. Demir Grup Sivasspor ile 1-1 ve Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Karadeniz ekibiyle çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Avcı'nın takımı söz konusu maçlarda 6 gol atarken kalesinde ise 2 gol gördü. 14 puan toplayan Karadeniz ekibi, üst basamaklara doğru yükselişini sürdürürken, Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı Galatasaray karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak devam etmek istiyor.