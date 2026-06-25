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Trabzonspor'da 1 numara operasyonu: Andre Onana adım adım Karadeniz'e!

Yeni sezonda kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek isteyen Trabzonspor, tanıdık bir yıldızla masaya oturdu. Bordo-mavili yönetim, geçtiğimiz sezon Manchester United'dan kiraladığı 30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi Andre Onana ile yeniden anlaşmaya çok yakın. Taraflar arasındaki sıkı pazarlıklarda artık son detaylar görüşülüyor.

Trabzonspor'da 1 numara operasyonu: Andre Onana adım adım Karadeniz'e!
Emre Şen
Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor, kaleci rotasyonu için rotasını yeniden İngiltere'ye çevirdi. Bordo-mavili kurmaylar, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formalarını giyen ve performansıyla teknik heyetin güvenini kazanan Manchester United'ın deneyimli eldiveni Andre Onana'yı yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

SIKI PAZARLIKLARDA SONA GELİNDİ

İngiliz devi Manchester United ile temaslarını sıklaştıran Karadeniz fırtınası, 30 yaşındaki Kamerunlu kalecinin transferini kalıcı olarak veya yeniden kiralama formülüyle bitirmeyi hedefliyor. Gelen son bilgilere göre; yürütülen sıkı pazarlıklarda büyük bir mesafe kat edildi ve taraflar transferin son detaylarını masaya yatırdı. Görüşmelerin kısa süre içinde netlik kazanarak resmi imzaların atılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Andre Onana
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