SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da 3 ayrılık birden açıklandı

Trabzonspor'da 3 ayrılık birden açıklandı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 06.08.2020 20:35 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada 3 oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor'da 3 ayrılık birden açıklandı

Trabzonspor, takımdan ayrılan 3 oyuncuyu açıkladı ve gelecek dönemlerde başarılar diledi.

Kiralık sözleşmesi biten Manoel Messias ve Badou Ndiaye kulüplerine geri dönerken, sözleşmesi biten Filip Novak ise Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Abdulkadir Parmak evlendiAbdulkadir Parmak evlendi
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması

Merkez Bankası'ndan döviz ve altın açıklaması

Zonguldak Vali Vekili: Kente gelen, hasta olup gidiyor

Zonguldak Vali Vekili: Kente gelen, hasta olup gidiyor

Caner Erkin Fenerbahçe'de

Caner Erkin Fenerbahçe'de

F.Bahçe transferi resmen açıkladı

F.Bahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için teklif

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için teklif

Dünya devi kulüp satıldı

Dünya devi kulüp satıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Avcı'nın yeni adresi belli oldu

Avcı'nın yeni adresi belli oldu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Filip Novak, Trabzonspor'a resmen veda etti

Yıldız futbolcu Trabzonspor'a veda etti

Trabzonspor'un değerinde 146 milyon liralık artış

Trabzonspor'un değerinde artış

Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak evlendi

Abdulkadir Parmak evlendi

Eddie Newton: Türkiye genç oyuncular için iyi bir gelişim ülkesi değil

Türkiye, genç oyuncular için gelişim ülkesi değil

John Obi Mikel, Sosa'dan özür diledi!

Sosa'dan özür diledi!

Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik mesajı

Chelsea'den Eddie Newton'a tebrik mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.