Trabzonspor'da 3 ayrılık birden açıklandı

Trabzonspor, takımdan ayrılan 3 oyuncuyu açıkladı ve gelecek dönemlerde başarılar diledi.

Kiralık sözleşmesi biten Manoel Messias ve Badou Ndiaye kulüplerine geri dönerken, sözleşmesi biten Filip Novak ise Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı.

İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz."



