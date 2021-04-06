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Trabzonspor'da 4 değişiklik

06.04.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor, 4 oyuncu değişikliğine gitti.

Trabzonspor'da 4 değişiklik

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada cezalı oyunculardan Edgar'ın yerine İranlı futbolcu Hosseini’ye, Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya görev verdi.

Avcı, orta alanda Yunus Mallı'yı yedek kulübesine çekerken Baker'i sahaya sürdü, forvette cezasını tamamlayan Djaniny de Yusuf Sarı'nın yerine 11'de forma giydi.

Cezalı Edgar ile Abdulkadir Parmak’ın yanı sıra tedavileri devam eden Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Trondsen ile Afobe, kadroda yer almayan isimler oldu.

BAKER 3, HOSSEİNİ 2 MAÇ SONRA

Trabzonspor'da en son ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan ve sonraki karşılaşmalarda yedek soyunan orta saha oyuncusu Baker, Kayserispor karşılaşması ile 3 hafta sonra ilk 11'deki yerine döndü.

Son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen Hosseini de 2 maç aradan sonra Edgar’ın cezalı olduğu Kayserispor karşılaşmasına ilk 11’de başladı.

YEDEK KULÜBESİNDE YABANCI YOK

Trabzonspor’un eksiklerinin fazla oluşu nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında 10 kişilik yedek kulübesinin 6’sı altyapıdan A takıma yükselen oyunculardan oluştu.

Eksik oyuncu sayısının fazla olduğu bordo-mavililerde, altyapıdan A takıma dahil edilen Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan, Hakan Yeşil, Safa Kınalı ve Süleyman Cebeci, Kayserispor mücadelesinde yedek kulübesinde yer alan isimler oldu.

Bu oyuncuların yanı sıra kulübede Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Atakan Gündüz ile Erce Kardeşler de yer alırken kulübedeki 10 isim de Türk oyunculardan oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor Trabzonspor Lewis Baker
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