Trabzonspor'da Abdullah Avcı etkisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına kadar sahasında oynadığı son 11 Süper Lig maçında da gol yiyen ve bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda olan Trabzonspor, 1-0 kazandığı Erzurumspor mücadelesi sonrası bu kötü seriye son verdi. Son olarak geçen sezonun 18’inci haftasında 6-0 galip geldiği Kasımpaşa karşılaşmasından bu yana ilk kez evinde oynadığı bir Süper Lig maçını gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer, gelecek adına da umut verdi.

İLK GÜNDEN BERİ HEDEFİ TAKIM SAVUNMASI

11 maçlık kötü seriyi Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında gol yemeyerek sonlandıran Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı da göreve başladığı ilk günden bu yana takım savunmasına verdiği önemi dillendiriyor. Trabzon’daki ilk açıklamasında savunmada zafiyet olduğunu ancak bunun bireysel değil takım savunmasından kaynaklandığını belirten Avcı, bordo-mavili takımın başındaki ilk maçı olan Erzurumspor mücadelesi öncesi de antrenmanlarda takım savunmasını geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık vermişti.

SIRADA KAZANMA ALIŞKANLIĞI VAR

Yeni takımıyla ilk sınavından zaferle ayrılan ve zamanla takım savunmasını ileri seviyeye taşımayı hedefleyen Avcı, bu süreci en az kayıpla geçirmeyi planlıyor. Deneyimli teknik adam, takımın kazanma alışkanlığı edinmesini ve bu sayede hem takımın özgüven kazanmasını hem de sportif başarıyı yakalamayı arzuluyor. Sezona kötü başlayan bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’nın, devre arasına kadarki süreci en iyi şekilde geçirip ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyelerle de hedeflerini yukarıya taşımayı planladığı kaydedildi.