Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya övgü

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, sezon başında aldıkları kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı'nın adı gündeme geldiğinde, doğru tercih olacağı konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Güven, Trabzonspor dergisindeki röportajında, geçen yılın kulüp tarihine geçen bir dönem olduğunu ve inanılmaz bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Doğru planlama ve maddi anlamdaki hamlelerin kendilerine başarının yolunu açtığını kaydeden Güven, "Saha içerisinde ne oynadığını bilen, armanın ağırlığı için mücadele eden oyuncu grubumuz, bize başarının kapısını araladı. Tabii bu grubun oluşmasında yapılan ekonomik reformları asla göz ardı etmemeliyiz. Personelimizin de mutluluğu sahaya yansıyınca, ortaya coşkulu bir Trabzonspor çıktı. Taraftarlarımız da sağ olsun bize inandı ve bu yolda önümüzü açtı. Onların desteğiyle bu mücadeleyi verdik" değerlendirmesinde bulundu.

Güven, bu sezon ligin çok daha farklı geçtiğini ve pandemi sürecinin tüm takımları derinden etkilediğini vurgulayarak, "Daha önce hiç farkındalığımız olmayan planlar yapmak ve aksiyonlar almak durumunda kalıyoruz. Trabzonspor tüm güçlüklere rağmen her zaman liderlik yarışında en önde olacaktır" ifadelerini kullandı.