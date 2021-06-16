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Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi

16.06.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü, oyuncu Ahmet Canbaz'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor'da Ahmet Canbaz'ın sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 3 Temmuz 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadesine yer verildi.

Yapılan fesih anlaşmasına göre, futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmeyeceği de kaydedildi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor
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