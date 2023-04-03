Trabzonspor'da ayrılık KAP'a bildirildi! Vitor Hugo Brezilya ekibi Bahia'ya transfer oldu

Karadeniz ekibi Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Brezilyalı yıldız Vitor Hugo ile yolların ayrıldığı açıklandı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Yapılan KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000.-EUR ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

99 MAÇ 9 GOL

4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan Hugo, 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazanma başarısı gösterirken, Trabzonspor formasıyla toplam çıktığı 99 maçta 9 gol ve 1 asist yaptı.



