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Trabzonspor'da ayrılık KAP'a bildirildi! Vitor Hugo Brezilya ekibi Bahia'ya transfer oldu

03.04.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da beklenmeyen bir ayrılık yaşandı. Bordo mavili ekipten yapılan KAP açıklamasında tecrübeli futbolcu Vitor Hugo'nun Brezilya ekiplerinden Bahia'ya transfer olduğu duyuruldu. İşte detaylar...

Trabzonspor'da ayrılık KAP'a bildirildi! Vitor Hugo Brezilya ekibi Bahia'ya transfer oldu
Vitor Hugo

Vitor Hugo

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Karadeniz ekibi Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Brezilyalı yıldız Vitor Hugo ile yolların ayrıldığı açıklandı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

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Yapılan KAP bildiriminde, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın, EC Bahia'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; EC Bahia, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.800.000.-EUR ödeme yapacaktır." ifadeleri kullanıldı.

99 MAÇ 9 GOL

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4 Ekim 2020'de Trabzonspor'a imza atan Hugo, 2 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Şampiyonluk Kupası kazanma başarısı gösterirken, Trabzonspor formasıyla toplam çıktığı 99 maçta 9 gol ve 1 asist yaptı.


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