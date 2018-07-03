Trabzonspor'da ayrılık! Matus Bero, Vitesse'de

Trabzonspor Slovak orta saha oyuncusu Matus Bero'nun Hollanda'nın Vitesse kulübüne transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla."
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