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Trabzonspor'da ayrılık! Matus Bero, Vitesse'de

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.07.2018 14:34 | Son Güncelleme

Trabzonspor, orta saha oyuncusu Matus Bero'nun Vitesse'ye transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'da ayrılık! Matus Bero, Vitesse'de

Trabzonspor Slovak orta saha oyuncusu Matus Bero'nun Hollanda'nın Vitesse kulübüne transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla."

Bero Vitesse

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Anahtar Kelimeler:
Matus Bero Vitesse Trabzonspor

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