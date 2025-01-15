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Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Enis Bardhi'nin sözleşmesi feshedildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.01.2025 16:15
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Karadeniz ekibi Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, 2022 sezonun yaz transfer sürecinde renklerine kattığı Makedon oyuncu Enis Bardhi ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. İşte detaylar...

Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Enis Bardhi'nin sözleşmesi feshedildi
Enis Bardhi

Enis Bardhi

MKD Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor Kulübü, 2022 sezonun yaz transfer sürecinde renklerine kattığı Makedon oyuncu Enis Bardhi ile sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettiğini, fesih bedeli olarak oyuncuya tazminat ödenmeyeceğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Yapılan açıklamada “Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

Enis Bardhi, Teknik Direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Umut Bozok, Stefano Denswil ve Mislav Orsic ile birlikte kadro dışı kalmış ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyordu.

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transfer Şenol Güneş son dakika enis bardhi
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