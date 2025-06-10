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Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Pedro Malheiro Al Wasl'da!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Pedro Malheiro'nun BAE ekibi Al Wasl'a transfer olduğunu resmen açıkladı. İşte detaylar...

Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Pedro Malheiro Al Wasl'da!
Berker İşleyen
Pedro Malheiro

Pedro Malheiro

POR Portekiz
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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BAE ekibi Al Wasl, Trabzonspor'dan Pedro Malheiro'yu transfer ettiğini duyurdu. Portekizli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

MALİ DETAYLAR BELLİ OLDU

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Al Wasl, 24 yaşındaki sağ bek için 7 milyon dolar bonservis bedeli ve 1 milyon dolar bonus ödeyecek. Anlaşmada, Malheiro'nun sonraki satışından Trabzonspor'a yüzde 15 pay verilmesi maddesi de yer alıyor.

Malheiro, Trabzonspor formasıyla 43 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.

Trabzonspor'un Pedro Malheiro için açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun, Alwasl FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alwasl FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca Alwasl FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1.000.000.-USD ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini ödeyecektir."

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