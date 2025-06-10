Trabzonspor'da ayrılık resmen açıklandı! Pedro Malheiro Al Wasl'da!

BAE ekibi Al Wasl, Trabzonspor'dan Pedro Malheiro'yu transfer ettiğini duyurdu. Portekizli futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

MALİ DETAYLAR BELLİ OLDU

Al Wasl, 24 yaşındaki sağ bek için 7 milyon dolar bonservis bedeli ve 1 milyon dolar bonus ödeyecek. Anlaşmada, Malheiro'nun sonraki satışından Trabzonspor'a yüzde 15 pay verilmesi maddesi de yer alıyor.

Malheiro, Trabzonspor formasıyla 43 maçta 6 gol atıp 5 asist yaptı.

Trabzonspor'un Pedro Malheiro için açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun, Alwasl FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Alwasl FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca Alwasl FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1.000.000.-USD ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini ödeyecektir."