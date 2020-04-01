Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu

Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat olmasına karar verdi.
Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen bordo-mavili kulüp, dün Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde oyuncuyu ameliyat ettirdi. Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başaralı bir operasyon geçirirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
(İHA)
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