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Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.04.2020 10:36 | Son Güncelleme

Trabzonspor'a ara transfer döneminde Stoke City'den transfer olan Badou Ndiaye, sol dizinden ameliyat oldu.

Trabzonspor'da Badou Ndiaye ameliyat oldu

Bordo-mavili takım, devre arasında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sol dizinde yaşadığı problemlerin artması üzerine ameliyat olmasına karar verdi.

Süper Lig'e verilen arayı değerlendirmek isteyen bordo-mavili kulüp, dün Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde oyuncuyu ameliyat ettirdi. Sol diz dış menisküsünde ufak bir yırtığı bulunan oyuncu başaralı bir operasyon geçirirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(İHA)

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Badou N'diaye Trabzonspor Spor Toto Süper Lig

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