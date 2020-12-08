Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu'ndan şok hareket

Trabzanspor Abdullah Avcı yönetiminde iki galibiyetin ardından ilk puan kaybını kendi sahasında Sivasspor'a karşı yaşadı. İlk yarının son dakikasında öne Caleb Ekuban ile bordo mavililer 76. dakikada Hakan Arslan beraberlik golüne engel olamadı.

STADI TERK ETTİ

Karadeniz gazetesinin haberine göre takımının golü kalesinde görmesine sinirlenen Ağaoğlu, aynı dakikada Akyazı Şenol Güneş Stadı'nı terk etti. Doğrudan havaalanına giden Ağaoğlu'nun çok sinirli olduğu gözlendi. İddiaya göre statta kendi kendine konuşan Ağaoğlu, İstanbul'a gitti. (AJANSSPOR)

