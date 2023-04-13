SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor’da Beşiktaş maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Edin Visca şoku

Trabzonspor’da Beşiktaş maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Edin Visca şoku

13.04.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Edin Visca’nın sakatlıkları nedeniyle müsabakada oynamaları zor görünüyor.

Trabzonspor’da Beşiktaş maçı öncesi Abdülkadir Ömür ve Edin Visca şoku

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcular Abdülkadir Ömür ve Edin Visca’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Vısca’nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olay sözler! 'Kuntz, beni haksız yere kesti!'Olay sözler! 'Kuntz, beni haksız yere kesti!'
Toplantı sonrası karar! Ne Sergen, ne Montella... Tam 8 yıl sonra dönüyorToplantı sonrası karar! Ne Sergen, ne Montella... Tam 8 yıl sonra dönüyor
Bunu kimse beklemiyordu! Emre Mor rekor bonservisle ayrılıyorBunu kimse beklemiyordu! Emre Mor rekor bonservisle ayrılıyor
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Sakatlık beşiktaş spor spor toto maçı spor tot süper li spor to maçın

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…

Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…

Bu pozisyonda bir ilk yaşandı! Gedson Fernandes...

Bu pozisyonda bir ilk yaşandı! Gedson Fernandes...

Tribünden izledi! Volkan Demirel'den herkesi ağlatan sözler

Tribünden izledi! Volkan Demirel'den herkesi ağlatan sözler

Taraftar bile şaşkın! Yıldız isim sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonu da kapattı

Taraftar bile şaşkın! Yıldız isim sadece bu sezonu değil, önümüzdeki sezonu da kapattı

Soyunma odasında yumruk yumruğa kaga

Soyunma odasında yumruk yumruğa kaga

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

'Sütyen' yorumu kocasını çok kızdırdı! Kendini tutamadı

'Sütyen' yorumu kocasını çok kızdırdı! Kendini tutamadı

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.