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Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.10.2020 14:23 | Son Güncelleme

Trabzonspor, yapılan testler sonucunda bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Testi pozitif çıkan ismin ev izolasyonuna alındığı ifade edildi.

Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Trabzonspor, bir futbolcusunun Korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

BORDO MAVİLİ EKİPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir."

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