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Trabzonspor'da Bruno Peres sezonu kapattı!

25.04.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Bruno Peres'in aşil tendonunun yırtıldığını ve ameliyat edileceğini açıkladı.

Trabzonspor'da Bruno Peres sezonu kapattı!
Bruno Peres

Bruno Peres

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 galip geldiği Adana Demirspor karşılaşmasında penaltı golü atan Bruno Peres, maçın ilk yarısında ayağında ağrı olduğu için oyuna devam edemedi. Bordo mavili kulüp, bugün MR'ı çekilen Brezilyalı oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik "Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Peres’in bugün çekilen MR’ında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır.” dedi.

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Trabzonspor
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