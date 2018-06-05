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Trabzonspor'da Burak, Sosa ve Kucka skandalı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da bonservisine 4 milyon 750 bin Euro verilen Sosa’ya 2 milyon Euro da imza parası ödendiği, 5 milyon Euro karşılığında alınan Kucka’ya ise imaj hakkı adı altında 1.5 milyon Euro verildiği ortaya çıktı! Burak Yılmaz'ın ise kontratında "50 maç oynarsa sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzar” maddesi var

Trabzonspor'da Burak, Sosa ve Kucka skandalı

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, kadro maliyetini düşürmek için hamle üzerine hamle yaparken, bu sezon başında transfer edilen Sosa, Kucka ve Burak Yılmaz’ın sözleşmesindeki detaylar herkeste şoke etkisi yarattı.

Muharrem Usta döneminde Trabzonspor'a transfer edilen Burak Yılmaz, Sosa ve Kucka’ya maliyetleri dışında yüklü miktarda paraların ödendiği ortaya çıktı.

SOSA
Buna göre; Sosa için milan kulübüne toplam 4 milyon 750 bin Euro, kendisine de yıllık 3 milyon 320 bin Euro ödeniyor. Ancak soso’ya ekstra 2 milyon Euro da imza parası verildiği belirlendi.

KUCKA
Milan’dan bir başka transfer Kucka’da da ilginç bir detay ortaya çıktı. İtalyan kulübüyle 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varıldıktan sonra oyuncunun kendisiyle de yıllık 2 milyon 250 bin Euro karşılığında el sıkılmıştı. Ancak Muharrem Usta’nın yaptığı anlaşmada Kucka’ya ekstra imaj hakkı adı altında 1.5 milyon Euro daha ödeneceği belirlendi.

BURAK YILMAZ
Burak Yılmaz transferinde de ilginç detaylar gizli... Çin’den 3,5 milyon Euro karşılığında transfer edilen ve yıllık 3 milyon 550 bin Euro’ya anlaşmaya varılan golcünün sözleşmesinde önemli maddeler var. Kral’ın kontratında “50 maç oynadığı taktirde sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzar” maddesi bulunduğu belirtildi. (Habertürk)

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