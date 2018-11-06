Trabzonspor'da Burak Yılmaz dönemi bitti iddiası

Sporx'in geçtiği son dakika gelişmesine göre Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Trabzonspor'un evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta oyundan alındığı an taraftarların protestosuna maruz kalan golcü oyuncu, oyundan çıkarken taraftarlara tepki göstererek soyunma odasına gitmişti.

AĞAOĞLU'NDAN YALANLAMA

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftarlara ve teknik heyete yaptığı davranış nedeniyle Burak Yılmaz'a yönetim olarak 500 bin lira para cezası verdiklerini söyledi.

Ağaoğlu, "Burak'a şu anda 500 bin lira para cezası verildi. Bunun haricinde yönetimin uyguladığı herhangi bir ceza yok. Burak, bizim sözleşmeli futbolcumuzdur" ifadelerini kullandı.

