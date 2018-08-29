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Trabzonspor'da Burak Yılmaz Galatasaray maçını bekliyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 29.08.2018 08:57 | Son Güncelleme

Ağrıları büyük ölçüde geçen Burak Yılmaz, Galatasaray maçını sabırsızlıkla bekliyor. Kral, cumartesi günü ilk 11’de oynayacakmış gibi kendini hazırlıyor.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz Galatasaray maçını bekliyor

Taraftar ve camia gibi Burak Yılmaz da Galatasaray karşılaşmasına kilitlenmiş durumda. Bordo-Mavililer, cumartesi günü lideri Akyazı’da konuk edecek. Kral, bu maçta ilk 11’de görev yapmaya hazırlanıyor. Kamp döneminden bu yana sakatlığı bulunan ve ağrıları bir türlü geçmeyen yıldız forvet, büyük ölçüde iyileşti.

Kral, teknik direktör Ünal Karaman ile yaptığı görüşmede de "Forma giymeye hazırım" mesajını verdi. Ligde geride kalan 3 haftada sadece 27 dakika şans bulan Burak Yılmaz, Galatasaray maçında ağları havalandırıp güzel bir dönüş yapmak istiyor. Geçen sezon çıktığı 25 lig maçında 23 kez ağları havalandıran Kral, yine 20 gol barajını aşmayı hedefliyor.

(FANATİK)

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