Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın yerine Andraz Sporar geliyor

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman’ın Burak Yılmaz’ın yerine transfer edilmesini istediği Andraz Sporar’dan açıklama geldi.

Slovan kulübünün satışına izin vermeyeceğini açıkladığı Sporar, ''Elbette ben Slovan’dan kışın ayrılmak istemiyorum. Kış aylarında yapılan transferler her zaman kötü bir deneyimdir. Basel’e gittiğimde ve Ljubljana’ya nasıl döndüğümü hatırlıyorum. Ayrıca Slovan’da da harika hissediyorum'' dedi.

Birkaç yıldır büyük bir transfer beklediğini açıklayan Sporar, ''Slovan’la şampiyonluk istiyorum. Yani kışın kalacağım ama yaz döneminde bilmiyorum'' diye konuştu. (Fotospor)



