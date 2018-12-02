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Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın yerine Andraz Sporar geliyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.12.2018 10:58 | Son Güncelleme

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman’ın Burak Yılmaz’ın yerine transfer edilmesini istediği Andraz Sporar'tan açıklama geldi. Sporar, "Kışın Slovan'da kalacağım ama yaz döneminde bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın yerine Andraz Sporar geliyor

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman’ın Burak Yılmaz’ın yerine transfer edilmesini istediği Andraz Sporar’dan açıklama geldi.

Slovan kulübünün satışına izin vermeyeceğini açıkladığı Sporar, ''Elbette ben Slovan’dan kışın ayrılmak istemiyorum. Kış aylarında yapılan transferler her zaman kötü bir deneyimdir. Basel’e gittiğimde ve Ljubljana’ya nasıl döndüğümü hatırlıyorum. Ayrıca Slovan’da da harika hissediyorum'' dedi.

Birkaç yıldır büyük bir transfer beklediğini açıklayan Sporar, ''Slovan’la şampiyonluk istiyorum. Yani kışın kalacağım ama yaz döneminde bilmiyorum'' diye konuştu. (Fotospor)


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