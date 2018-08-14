Trabzonspor'da Burak Yılmaz seferberliği

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri katılmazken, düğün nedeniyle izinli olan Mustafa Akbaş da antrenmanda yer almadı. Medipol Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz ise antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştı. Oldukça hırslı çalışan golcü oyuncunun Sivasspor maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tempo uygulanacağı ifade edildi.

Bu arada sabah saatlerinde yapılan antrenmanda bordo-mavililer pas çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı

