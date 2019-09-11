Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi

Trabzonspor'da Ekuban şoku... Antrenmanda Fernandes ile çarpışan Ekuban'ın ayak parmağı tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve yıldız oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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