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Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.09.2019 21:12 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da antrenmanda Ivanildo Fernandes ile girdiği mücadelede sakatlanan Caleb Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi

Trabzonspor'da Ekuban şoku... Antrenmanda Fernandes ile çarpışan Ekuban'ın ayak parmağı tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve yıldız oyuncunun 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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