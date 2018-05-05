SPOR

Trabzonspor'da Castillo yolcu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.05.2018 10:57 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Fabian Castillo'nun Atletico Nacional ile masaya oturduğu iddia edildi.

Trabzonspor'da Castillo yolcu

Geçtiğimiz sezon başında MLS ekiplerinden FC Dallas’tan büyük umutlarla transfer edilen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Fabian Castillo’da önemli gelişmeler yaşanıyor... Sakatlığı sebebiyle ailesi ile birlikte ülkesine dönen Kolombiyalı futbolcunun, burada Atletico Nacional ile masaya oturduğu iddia edildi. Maliyetli futbolcular ile yollarını ayırması beklenen Bordo-Mavililer’in de olası bir transfer teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Kolombiya ekibi, devre arasında da 25 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamış ancak transfer gerçekleşmemişti. (FANATİK)

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajErdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
Ankara'dan korkutan patlamaAnkara'dan korkutan patlama
Taksiciler bunu da yaptı! 'Eğer kural yoksa...'Taksiciler bunu da yaptı! 'Eğer kural yoksa...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor castillo Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Arda Turan'a çifte şok! Dev ceza kapıda...

Arda Turan'a çifte şok! Dev ceza kapıda...

Claudia Romani Galatasaray forması giydi!

Claudia Romani Galatasaray forması giydi!

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi

Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Castillo yolcu

Trabzonspor'da Castillo yolcu

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz bombası

Trabzonspor'da Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı

Trabzonspor'da Mustafa Akbaş kadro dışı bırakıldı

Sosa'ya çözüm aranıyor! 73 milyon...

Sosa'ya çözüm aranıyor! 73 milyon...

Burak Yılmaz: Sezon sonu ameliyat olacağım

Burak Yılmaz: Sezon sonu ameliyat olacağım

Uğurcan Çakır Trabzonspor'da gösterdiği performansla göz doldurdu!

Uğurcan Çakır Trabzonspor'da gösterdiği performansla göz doldurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.