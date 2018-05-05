Trabzonspor'da Castillo yolcu

Geçtiğimiz sezon başında MLS ekiplerinden FC Dallas’tan büyük umutlarla transfer edilen ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Fabian Castillo’da önemli gelişmeler yaşanıyor... Sakatlığı sebebiyle ailesi ile birlikte ülkesine dönen Kolombiyalı futbolcunun, burada Atletico Nacional ile masaya oturduğu iddia edildi. Maliyetli futbolcular ile yollarını ayırması beklenen Bordo-Mavililer’in de olası bir transfer teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Kolombiya ekibi, devre arasında da 25 yaşındaki oyuncu için nabız yoklamış ancak transfer gerçekleşmemişti. (FANATİK)
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