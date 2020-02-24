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Trabzonspor’da Daniel Sturridge hayal kırıklığı yaşattı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 24.02.2020 11:43 | Son Güncelleme

Trabzonspor büyük umutlarla transfer ettiği Daniel Sturridge’den beklediği verimi alamadı. Yönetimin ve teknik heyetlerinin transferi için büyük çaba harcadığı İngiliz oyuncunun performansı hayal kırıklığı yaşattı.

Trabzonspor’da Daniel Sturridge hayal kırıklığı yaşattı

Süper Lig’in 23. haftasında bordo-mavililerin deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Sturridge’nin isteksiz görüntüsü ve performansı oyuncuya karşı olan sabırları taşırdı.

Büyük umutlarla transfer edilen ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle ligde 11 maçta forma giyen İngiliz yıldız, 7 maçta ilk on birde sahaya çıkmasına rağmen 90 dakikayı çıkaramadı ve oyuncu 4 gol, 4 asistle 526 dakika sahada kaldı.

Bordo-mavililerin hücum hattına büyük umutlarla transfer ettiği Daniel Sturridge, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynanan maçlarda görev almasına rağmen etkili olamadı. Fenerbahçe maçında 24 dakika, Beşiktaş maçında ise 55 dakika sahada kalan oyuncu etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti.

Yıllık 3 milyon 500 bin Euro garanti ücret ile transfer edilen 30 yaşındaki futbolcunun sağlık problemleri ve uyum sürecini atlatamamasına, bordo-mavili taraftarlar da sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor daniel sturridge

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