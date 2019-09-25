Trabzonspor'da Daniel Sturridge keyifleri kaçırdı

Trabzonspor taraftarının izlemek için büyük bir heyecanla beklediği İngiliz oyuncu Daniel Sturridge'nin sağlık durumu bordo-mavililerin keyfini kaçırdı. Karadeniz ekibinin transferinde yetkilendirdiği Sertaç Güven'in uzun uğraşlar sonrası imza attırdığı İngiliz oyuncu, Trabzonspor'un Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı toplam 10 resmi maçta sadece 64 dakika forma giyebildi.

Süper Lig'de 20 dakika ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 44 dakikada sahada kalan oyuncunun fiziksel açıdan eksiklikleri ve hazır olmadığı görülürken, üst üste yaşadığı sakatlıklar ise camiada moralleri bozdu. Sakatlıklar nedeniyle üst üste kayıplar yaşayan bordo-mavililer de kadro derinliği kaybolurken, büyük umutlarla transfer edilen Sturridge'nin sağlık durumuyla ilgili gelen haberler üzerine Teknik Direktör Ünal Karaman, kadro içerisinden yeni bir forvet oyuncusu kazanabilmenin hesaplarını yapıyor.

OYNAMAYI ÇOK ARZU ETMİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında İspanya'nın Getafe takımıyla oynanan müsabakada 44 dakika sahada kalan İngiliz oyuncu, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan DG Sivasspor müsabakasında oynamayı çok arzu ettiğini ve ilk on birde başlamak için sabırsızlandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Maçtan iki gün önce oyuncuya yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edildi. Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkartılan oyuncunun Beşiktaş maçında sahada olma ihtimali ise düşük görünüyor.