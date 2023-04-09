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Trabzonspor’da düşüş sürüyor

09.04.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor, kötü gidişini sürdürüyor. 14 gün önce göreve gelen ve biriken ciddi sorunları çözmek için büyük bir uğraş veren yeni yönetim kurulunu alınan saha sonuçları da zora soktu.

Trabzonspor’da düşüş sürüyor

Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın görevinden ayrılmasından sonra takımın başına geçen Orhan Ak da, kötü gidişe dur diyemeyince görevinden istifa etmişti. Kasımpaşa karşısına Teknik Sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan Trabzonspor, sahadan mağlubiyetle ayrılarak üst üste oynadığı 3 resmi müsabakayı kazanamayarak kötü gidişatını sürdürdü. Bordo-mavililer Spor Toto Süper Lig’de 1’i hükmen olmak üzere oynadığı son 5 maçtan 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

KABUS GİBİ DIŞ SAHA SEZONU

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda kabus gibi bir sezon yaşıyor. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere dış sahada oynadığı 20 maçta 13 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1’i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi Avrupa’da deplasmanda oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 13 maçta 1’i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Attığı 18 gole karşılık kalesinde ise 27 gol görerek 14 puan topladı. Karadeniz ekibi şampiyon olduğu sezonda ise aynı haftalarda 33 puan toplayarak dış saha lideri pozisyonunda yer alıyordu.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasında ise deplasmanda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti. Kötü giden sezonda kupayı hedefleyen bordo-mavililer deplasmanda MKE Ankaragücü’ne mağlup olarak bu hedefini de gerçekleştiremedi.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI SON 3 MAÇINI KAYBETTİ

Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 3 maçı kaybetti. Galatasaray’a ve Ümraniyespor’a 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi Kasımpaşa karşısında da sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

YENİ YÖNETİMİ SAHA SONUÇLARI DESTEKLEMİYOR

Trabzonspor’da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede göreve gelen yeni yönetim kurulunu alınan saha sonuçları zora soktu. Sportif ve mali açıdan oldukça sıkıntılı günler geçirilen dönemde göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, sorunları aşmak için yoğun bir mesai harcıyor. Kulübe önemli bir mali girdi sağlanmasına rağmen saha sonuçları yeni yönetim kurulunun işini zora sokuyor. Yönetim kurulunun göreve gelmesinin ardından geçen 14 günlük süreçte, ligde Y. Kayserispor’a 4-3 ve Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise MKE Ankaragücü’ne 3-1 mağlup olmuştu.

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