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Trabzonspor'da Erce Kardeşler sakatlandı!

22.11.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Gaziantep FK karşılaşmasında kaleyi koruyacak Erce Kardeşler, ısınma esnasında sakatlandı.

Trabzonspor'da Erce Kardeşler sakatlandı!
Erce Kardeşler

Erce Kardeşler

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada kalesini koruyacağı açıklanan Erce Kardeşler sakatlandı.

Trabzonspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erce'nin ısınma hareketleri esnasında sakatlandığı ve Gaziantep FK maçında kalede Arda Akbulut'un yer alacağı belirtildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Isınma esnasında arka adalesinde gerilme hisseden Erce Kardeşler'in yerine takımımızın kalesini Arda Akbulut koruyacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavililerde birinci kaleci Uğurcan Çakır da cezası nedeniyle maçın kadrosunda yer almıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Erce Kardeşler
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