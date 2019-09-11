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Trabzonspor'da Fernandes ve Ekuban sakatlandı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.09.2019 20:24 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Fernandes ve Ekuban sakatlandı. Fernandes sekerek, Ekuban ise ayak bileği sarılı şekilde takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrıldı.

Trabzonspor'da Fernandes ve Ekuban sakatlandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı katılmadı.

STURRIDGE VE ONAZI TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI
İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ile uzun süreli sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ogenyi Onazi de pas çalışmasının ardından takımdan ayrıldı. Bu oyuncular sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile yan sahada bireysel antrenmanlarını sürdürdü.

EKUBAN VE FERNANDES SAKATLANDI
Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan çift kale maçta ikili mücadele sırasında Fernandes ve Ekuban sakatlık yaşadı. Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes, sekerek sahayı terk ederken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrıldı. İki oyuncunun sakatlık durumlarının yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.

MİLLİ OYUNCULAR BEKLENİYOR
Trabzonspor’dan milli takıma giden futbolcular arasında yer alan Sörloth, Novak, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak'ın Trabzon'a dönerek takıma katılacakları bildirildi.

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Trabzonspor Ivanildo Fernandes Caleb Ekuban

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