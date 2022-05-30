SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Trabzonspor'da flaş iddia! Nwakaeme transferi ortalığı çok karıştıracak...

Trabzonspor'da flaş iddia! Nwakaeme transferi ortalığı çok karıştıracak...

30.05.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Nwakaeme tartışması devam ederken yeni bir iddia ortaya atıldı. Nwakaeme'nin bordo-mavili ekiple yollarını ayırdı iddia edildi. Sosyal medyada yayılan bu iddia ile ilgili henüz Trabzonspor'dan resmi bir açıklama gelmedi. Nwakaeme'nin Fenerbahçe ile anlaşacağı öne sürüldü.

Trabzonspor'da flaş iddia! Nwakaeme transferi ortalığı çok karıştıracak...
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor Yönetimi ile Anthony Nwakaeme arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri tıkandı. Nijeryalı futbolcunun yıllık net 3 milyon euro istediği ve şimdiye kadar gerçekleşen görüşmelerde geri adım atmadığı vurgulandı. Bordo-mavililerin 33 yaşındaki oyuncuya teklif ettiği ücretin ise 1.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Milliyet'te yer alan habere göre; yönetimin teklifini kabul etmemesi halinde Nwakaeme ile yolların ayrılacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE İDDİASI

5675

Trabzonspor'un tarihi şampiyonluğunda başrol oynayan isimler arasında yer alan Anthony Nwakaeme ile ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu öne sürülüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Terim'in prensi Fenerbahçe'ye imza atıyor!Fatih Terim'in prensi Fenerbahçe'ye imza atıyor!
Sadio Mane'nin yeni adresi belli oldu!Sadio Mane'nin yeni adresi belli oldu!
Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e göndermeGalatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Anthony Nwakaeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

Burak Elmas'ı Anadolu Efes maçında salona almadılar!

Burak Elmas'ı Anadolu Efes maçında salona almadılar!

Sadio Mane'nin yeni adresi belli oldu!

Sadio Mane'nin yeni adresi belli oldu!

Ahmet Nur Çebi yeniden başkan!

Ahmet Nur Çebi yeniden başkan!

TFF 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu!

TFF 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Bir asker, üç ayrı cephe! Filmlere konu olan o askerin hikayesi

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Türk doktora Amerika’da büyük şok! Kiralık katille...

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.