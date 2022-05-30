Trabzonspor'da flaş iddia! Nwakaeme transferi ortalığı çok karıştıracak...

Trabzonspor Yönetimi ile Anthony Nwakaeme arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri tıkandı. Nijeryalı futbolcunun yıllık net 3 milyon euro istediği ve şimdiye kadar gerçekleşen görüşmelerde geri adım atmadığı vurgulandı. Bordo-mavililerin 33 yaşındaki oyuncuya teklif ettiği ücretin ise 1.5 milyon euro olduğu öğrenildi. Milliyet'te yer alan habere göre; yönetimin teklifini kabul etmemesi halinde Nwakaeme ile yolların ayrılacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE İDDİASI

Trabzonspor'un tarihi şampiyonluğunda başrol oynayan isimler arasında yer alan Anthony Nwakaeme ile ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu öne sürülüyor.



