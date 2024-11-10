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Trabzonspor'da flaş karar! 4 futbolcusunu kadro dışı bıraktı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
10.11.2024 16:46
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Trendyol Süper Lig'deki son 3 maçından mağlup ayrılan Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş son yenildikleri Rizespor karşılaşmasının ardından, ''Çözümü kendi içimizde halledeceğiz'' demesinin üzerine 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor'da flaş karar! 4 futbolcusunu kadro dışı bıraktı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Trabzonspor enis bardhi
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