Trabzonspor'da flaş karar! 4 futbolcusunu kadro dışı bıraktı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok’un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir."