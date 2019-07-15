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Trabzonspor'da Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin istifa etti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.07.2019 13:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bordo-mavili kulübün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Trabzonspor'da Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin istifa etti

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, bordo-mavili kulübün tüm kurullarındaki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Haluk Şahin, Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun iş trafiğim ve kişisel işlerim nedeni ile kurullardaki tüm görevlerimden feragat ediyorum. Bu talebimi federasyon nezdinde almış olduğum ceza nedeni ile bu tarihte deklare ediyorum."

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