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Trabzonspor'da futbolcular performans testinden geçti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.06.2020 21:44 | Son Güncelleme

Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Trabzonspor'da futbolcular performans testinden geçti

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 17.00’de başlayan antrenmanda oyuncular gruplar halinde esneklik dinamik denge, patlayıcı kuvvet, kalça kuvveti, hamstring kuvvet ve maksimum aerobik hız testlerinden geçti. Bordo mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.


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