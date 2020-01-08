Trabzonspor'da Guelor Kanga iddiası

Stoke City’den Badou Ndiaye’yi kadrosuna katarak orta sahasını güçlendiren Trabzonspor, 10 numara transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavilerin ilk hedefi Guelor Kanga...

France Football muhabiri Nabil Djellit’in haberine göre Trabzonspor, Guelor Kanga için Sparta Prag’ın kapısını çaldı.

29 yaşındaki oyuncuyla İspanyol ekibi Celta Vigo’nun da ilgilendiği öne sürüldü.

Bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Kanga, gol krallığı yarışında üç futbolcuyla birlikte zirvede yer alıyor.

Kanga’nın Sparta Prag ile olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

(Goal)

