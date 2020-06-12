Trabzonspor'da Guilherme kırmızı kart gördü!

Türkiye Kupası rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da Guilherme takımını yalnız bırakacak.

Süper Lig'de oynanan Göztepe karşısında mücadelenin 41. dakikasında Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartı gören Brezilyalı futbolcu, takımını 10 kişi bıraktı.

Guilherme, hakem Zorbay Küçük'e itiraz etmesine rağmen karar değişmedi. Trabzonsporlu Guilherme gördüğü bu kırmızı kartın ardından Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyme şansını kaybetti.

(BEINSPORTS)

