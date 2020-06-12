SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'da Guilherme kırmızı kart gördü!

Trabzonspor'da Guilherme kırmızı kart gördü!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.06.2020 21:57 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da Guilherme, gördüğü kırmızı kartın ardından Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Trabzonspor'da Guilherme kırmızı kart gördü!

Türkiye Kupası rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da Guilherme takımını yalnız bırakacak.

Süper Lig'de oynanan Göztepe karşısında mücadelenin 41. dakikasında Andre Castro'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartı gören Brezilyalı futbolcu, takımını 10 kişi bıraktı.

ghjhg5

Guilherme, hakem Zorbay Küçük'e itiraz etmesine rağmen karar değişmedi. Trabzonsporlu Guilherme gördüğü bu kırmızı kartın ardından Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyme şansını kaybetti.

(BEINSPORTS)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştüBakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştü
Trabzonspor'da sürpriz gelişme! Kadroya alındı...Trabzonspor'da sürpriz gelişme! Kadroya alındı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Diyarbakır'dan sonra bir ilde daha ikinci dalga endişesi!

Diyarbakır'dan sonra bir ilde daha ikinci dalga endişesi!

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Galatasaray'a astronomik teklif!

Galatasaray'a astronomik teklif!

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde sürpriz isim...

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde sürpriz isim...

Galatasaray transferi bitirdi!

Galatasaray transferi bitirdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

F.Bahçe bombayı patlatıyor

F.Bahçe bombayı patlatıyor

Survivor Aycan için flaş itiraf!

Survivor Aycan için flaş itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Guilherme kırmızı kart gördü!

Trabzonsporlu yıldız F.Bahçe maçında yok!

Trabzonspor'un Göztepe kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'da sürpriz gelişme! Kadroya alındı...

Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları belli oldu

Trabzonspor'da test sonuçları belli oldu

Hüseyin Çimşir kaldığı yerden devam etmek istiyor

Kaldığı yerden devam etmek istiyor

Trabzonspor deplasmanda kaybetmiyor

Trabzonspor deplasmanda kaybetmiyor

Flaş iddia! Trabzonspor'da Jose Sosa krizi

Trabzonspor'u üzen haber! Jose Sosa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.