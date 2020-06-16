Trabzonspor'da Guilherme yerine Ndiaye ilk 11'de!

Trabzonspor deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe maçına ilk 11'de başlayan Da Costa yedek kulübesinde yer alırken, kart cezalısı Guilherme ise kadroda bulunmadı.
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Da Costa'nın yerine Hosseini'ye, Guilherme'nin yerine de Ndiaye'ye forma verdi.
Trabzonspor, karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth ilk 11'i ile başladı.
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