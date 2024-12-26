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Trabzonspor'da hayal kırıklığı: Stefan Savic

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.12.2024 16:43
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Sezona 13 transferle başlayan Trabzonspor'da, ligde en fazla süre alan oyuncu 15 maçta 1305 dakika ile Portekizli Pedro Malheiro oldu. Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferlerinden Stefan Savic, ligin geride kalan bölümünde adeta hayal kırıklığı yaşattı. İşte detaylar...

Trabzonspor'da hayal kırıklığı: Stefan Savic

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı oyuncular içerisinde en fazla süreyi Pedro Malheiro aldı.

Sezon başında Portekiz'in Boavista Kulübünden 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen 23 yaşındaki oyuncu, son oynanan Sipay Bodrum FK karşılaşmasında da takımına galibiyeti getiren golü attı.

Malheiro, Süper Lig'de 15 maçta 1305 dakika görev yaparak, sezona 13 transferle başlayan Karadeniz ekibinde en fazla süre alan yeni oyuncu oldu.

GENEL SIRALAMADA ÜÇÜNCÜ

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Malherio, Trabzonspor'da bu sezon ligde forma giyen oyuncular arasında ise en fazla süre alan 3. oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda kaptan Uğurcan Çakır, ligde oynadıkları 16 maçın tamamında da forma giyerek 1440 dakika sahada kaldı.
Bu oyuncuyu 16 maçta 1390 dakika görev yapan Batista Mendy takip etti.

SAVIC HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

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Trabzonspor'un yeni transferlerinden Stefan Savic, ligin geride kalan bölümünde adeta hayal kırıklığı yaşattı.

Sezon başında, her sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza parası olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalanan Karadağlı oyuncu, sezonun ilk bölümünde sakatlıklarla boğuştu.

Savic, 3 lig maçında sadece 149 dakika görev yaptı.

EN AZ SÜREYİ BARISIC

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Trabzonspor'un yeni transferleri arasında en az süreyi sol bek Borna Barisic aldı.

Bordo-mavili takımın Hırvat oyuncusu, 6 karşılaşmada 109 dakika sahada kaldı.

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Trabzonspor
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