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Trabzonspor'da hedef Galatasaray

07.09.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da herkes Galatasaray maçını bekliyor. Lige iddialı bir giriş yapan bordo-mavililer, hem liderlik koltuğunu bırakmak istemiyor hem de önemli bir rakibini yenmeyi planlıyor.

Trabzonspor'da hedef Galatasaray

Süper Lig'in ilk 3 haftasını galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, Galatasaray maçına kilitlendi.

Bordo-mavililer, 12 Eylül Pazar günü evinde ağırlayacağı Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde 17 sezon sonra en iyi ilk 4 haftayı geçirmiş olacak. Aynı zamanda şampiyonluk yarışında önemli bir rakibini de yenmiş olacak. Böylece hem puan anlamında hem de psikolojik olarak önemli bir eşik aşılacak.

ZİYA DOĞAN'DAN SONRA BİR İLK

En son teknik direktör Ziya Doğan'ın görev yaptığı 2004-2005 sezonunun ilk 4 haftasında galip gelen bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile aynı başarıyı göstermenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor, Galatasaray'ı yenmesi durumunda 17 sezon sonra ilk 4 haftayı galibiyetle kapatacak.

LİGİ İKİNCİ BİTİRMİŞTİ

Bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunun ilk 5 haftasında tüm maçlarını kazanmış ve en başarılı lig başlangıcını yapmıştı.

Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda ligi 77 puanla Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada kapamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
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