Trabzonspor'da Henrique için kiralama formülü

Obi Mikel'in ayrılığı, Ndiaye ve Sosa'nın belirsiz gelecekleri sonrasında bu bölgeye en az iki isim katmak isteyen Bordo-Mavililer'in, Sporting Lizbon'lu Eduardo Henrique ile ilgilendiği iddia edilmişti.

Portekiz basınından Record'un haberine göre, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Brezilyalı futbolcu için Fırtına devreye girdi.

3 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Haberde, sezon başında İnternacional'den 3 milyon Euro'ya transfer edilen 25 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu belirtildi.

Bu rakamlara çıkamayan Karadeniz ekibinin transfer için kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlandığı öğrenildi.

