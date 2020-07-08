Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig 31. haftasında Antalyaspor karşısında 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı.

"PANDEMİ SONRASI YAŞADIĞIMIZ PROBLEMLER"

Hüseyin Çimşir,"Üzgünüz. Ancak bu süreç yarışın sonuna kadar pes etmeden mücadelemize devam edeceğiz. Pandemi sonrasında içeride Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında başlangıç, sonralarında problemler yaşadık. Özellikle rakibin orta sahadaki 5'lisi dinamik ve genç oyuncular iyi baskı kurdu. Bize orta sahada problem çıkardılar." dedi.

"ÖNE GEÇTİKTEN SONRA OYUNU TUTAMIYORUZ"

Hüseyin Çimşir,"Genel itibariyle şöyle sıkıntılarımız var. Öne geçtikten sonra maalesef oyunu tutamıyoruz. Topa sahip olma, rakibi oyuna ortak ediyoruz. Bu konuları geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle iç saha maçlarında bu sıkıntıyı yaşıyoruz." dedi.

"PES ETMEYECEĞİZ"

Hüseyin Çimşir, "Alınan 1 puan, kaybedilen 2 puan. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. 3 maç içerisinde biz yaşayıp göreceğiz ne olacağını. Biz pes etmeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

