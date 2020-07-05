Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir: Sonuna kadar kovalayacağız

Trabzonspor'da Galatasaray galibiyeti sonrası moraller bir hayli yerinde. Bordo-mavili ekibin başarılı teknik direktörü Hüseyin Çimşir maç sonunda yayıncı kuruluşa samimi açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM"

Hüseyin Çimşir,"Galip geldiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsinin yüreğine sağlık. Başakşehir maçında Galatasaray'ın çok iyi oyunu vardı. Biz baskı yapmak istedik. Oyunu sol tarafa yıkmaya çalıştık. Genel itibariyle galip geldik ve mutluyuz.Ben bireysel olarak performansa bakmıyorum. Tüm oyuna giren oyuncularım benim için değerlidir. Takım olarak kazandık, takım olarak devam edeceğiz.Rakip eksik kaldıktan sonra daha güvenli oynamamız gerekiyordu. Özellikle gereğinden fazla yüksek ve uzun topa döndük. Sakin olup daha çok pozisyon bulabilirdik ama kazandığımız için mutluyuz." dedi.

"ÇOK İNANÇLI BİR ŞEHİRİZ"

Hüseyin Çimşir, "Başakşehir ve Trabzonspor ikili kalmış gibi gözüküyor. İnsanlar kaybedecek şeyleri olduğu zaman kaygı yapar. Önemli olan bu kaygıyı yönetebilmek. Bu kaygıyı yönetbilmemiz gerekiyor. Bugüne kadar bu tür şeylerle çok başa çıktık. Oyuncularımız alışık. Artık 4 tane maçımız kaldı. Maç maç gidiyoruz. Rakiplerimiz kaybedebilir, biz de kaybedebiliriz. Biz şehir olarak çok inançlı bir şehiriz. Sonuna kadar kovalayacağız. Ben oyuncu arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.