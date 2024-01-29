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  4. Trabzonspor'da kabus sürüyor! Öne geçip kaybettiler, 3'te 0 yaptılar... Taraftardan tepki

Trabzonspor'da kabus sürüyor! Öne geçip kaybettiler, 3'te 0 yaptılar... Taraftardan tepki

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.01.2024 23:27 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşılaşan Trabzonspor öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamayarak rakibine 3-2 mağlup oldu ve üst üste 3'ncü maçında da kazanamadı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadelede Trabzonspor öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İKİNCİ YARI GERİ DÖNDÜLER

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Trabzonspor, 19. dakikada Enis Destan ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kasımpaşa ise ikinci yarıda geri döndü.

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Aytaç Kara, 58. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 75. dakikada Nuno Da Costa attı. Trabzonspor'da 90+2'de Poyraz Efe Yıldırım maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

3'TE 0

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Papara Park'taki Trabzonsporlu taraftarlar, skor olarak geri düştükten sonra kendi oyuncularına tepki gösterdi. Trabzonspor, bu yenilgiyle birlikte ligde arka arkaya 3. kez mağlup oldu.

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