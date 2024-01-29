Trabzonspor'da kabus sürüyor! Öne geçip kaybettiler, 3'te 0 yaptılar... Taraftardan tepki

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadelede Trabzonspor öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

İKİNCİ YARI GERİ DÖNDÜLER

Trabzonspor, 19. dakikada Enis Destan ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kasımpaşa ise ikinci yarıda geri döndü.

İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Aytaç Kara, 58. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 75. dakikada Nuno Da Costa attı. Trabzonspor'da 90+2'de Poyraz Efe Yıldırım maçın skorunu 3-2 olarak belirledi.

3'TE 0

Papara Park'taki Trabzonsporlu taraftarlar, skor olarak geri düştükten sonra kendi oyuncularına tepki gösterdi. Trabzonspor, bu yenilgiyle birlikte ligde arka arkaya 3. kez mağlup oldu.





