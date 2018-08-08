Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi şoku

Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Bozdoğan, kulüp sitesinde yer alan açıklamasında, futbolcunun sağlık durumu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Sağ diz iç yan bağında yaralanma ve ödem tespit edilen Kamil Ahmet Çörekçi’nin yapılan tetkikler sonrası tedavisi devam etmektedir. Kamil Ahmet Çörekçi’nin aynı yerden yaşadığı sakatlık sonrası hemen tedavisine başladık. 6 ila 8 hafta sürmesi planlanan tedavinin ardından futbolcumuz yeniden takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır."
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