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Trabzonspor'da kayıp transfer Stiven Plaza

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.12.2020 13:34 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un, İspanyol ekibi Real Valladolid'den kadrosuna kattığı Stiven Plaza, kayıplara karıştı. Bordo-mavili takıma geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla forma şansı bulamayan Ekvatorlu oyuncu, hayal kırıklığı yaşatırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takıma gelişiyle çıkış arıyor.

Trabzonspor'da kayıp transfer Stiven Plaza

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle birlikte toparlanma sürecine giren ve oynadığı son 2 maçta 6 puan toplayarak büyük bir moral yakalayan Trabzonspor'da, sezon başında transfer edilen Stiven Plaza da çıkış arayan isimlerin başında geliyor.

Sezon başında İspanyol ekibi Real Valladolid'den 2+2 yıllığına anlaşma sağlanarak transfer edilen oyuncu bugüne kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşattı.

Karadeniz ekibinin Süper Lig'de bugüne kadar oynadığı 10 maçta sadece 3 dakika forma giyebilen oyuncu 7 maçta ise 21 kişilik oyuncu kadrosuna dahil edilmedi. Ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalan forvet eleşterilerin odağındaki isim olurken, 21 yaşındaki oyuncu Abdullah Avcı ile birlikte çıkış arayan isimlerin başında geliyor.

ÖZET | Ankaragücü 0-1 TrabzonsporÖZET | Ankaragücü 0-1 Trabzonspor

AVCI GÖRÜŞME HALİNDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, göreve geldiği ilk günden itibaren oyuncularıyla birebir görüşmeler yapıyor. Sağlıklı iletişim kurarak takımsal ve bireysel sorunların üstesinden gelmeye çalışan deneyimli teknik adam özgüven sorunu yaşayan oyuncularıyla da yakın temas kuruyor. Moral ve motivasyon konuşmaları yapan Abdullah Avcı, Stiven Plaza gibi çıkış arayan oyuncularla yakından ilgileniyor.

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