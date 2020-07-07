Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on ikincisi yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

