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Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.07.2020 11:55 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da yöneticiler, teknik ekip ve sporculara uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on ikincisi yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

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