Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testlerinin on ikincisi yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.
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