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Trabzonspor'da kritik toplantı! Şenol Güneş talimatı verdi... 2 futbolcu daha kadro dışı kervanına katılıyor!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.11.2024 17:53
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Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından, yönetim 4 futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Kötü gidişata dur demek ve geleceğe dair yeni bir başlangıç yapmak isteyen Karadeniz ekibinde, 2 futbolcunun daha kadro dışı bırakılabileceği iddiaları gündeme geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor'da kritik toplantı! Şenol Güneş talimatı verdi... 2 futbolcu daha kadro dışı kervanına katılıyor!

Trendyol Süper Lig'de Şenol Güneş yönetiminde zor günler yaşayan Trabzonspor'da 4 futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından bir radikal karar daha alınıyor.

4 FUTBOLCU KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

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Son oynanan Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle birlikte üst üste 3. mağlubiyetini alarak ligde 13. sıraya kadar gerileyen Trabzonspor'da yönetim, Şenol Güneş ile yapılan görüşmenin ardından Mislav Orsic, Enis Bardhi, Umut Bozok ve Stefano Denswil'in kadro dışı kaldığını açıklamışlardı.

ŞENOL GÜNEŞ İSTANBUL'A GİTTİ

1-Başakşehir

Başkan Ertuğrul Doğan ile toplantı yapmak üzere Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktör Şenol Güneş sabah saatlerinde İstanbul'a gitti. Güneş, kritik toplantıda devre arası transfer planlamasını sunacak.

2 FUTBOLCU DAHA...

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Öte yandan çıkan iddialara göre bu söz konusu kritik toplantının ardından Karadeniz ekibinde Ozan Tufan ve Denis Draguş'un kadro dışı bırakılabileceği belirtildi.

KADROYA GİREMEYECEKLER

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Nihai kararın Milli ara sonrası oynanancak olan Adana Demirspor maçına kadar verileceği vurgulandı. Aynı zamanda bazı yıldız futbolcuların kadro dışı bırakılmasa bile kadroya giremeyeceği söz konusu.

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Şenol Güneş Trabzonspor
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