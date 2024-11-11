Trabzonspor'da kritik toplantı! Şenol Güneş talimatı verdi... 2 futbolcu daha kadro dışı kervanına katılıyor!

Trendyol Süper Lig'de Şenol Güneş yönetiminde zor günler yaşayan Trabzonspor'da 4 futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından bir radikal karar daha alınıyor.

4 FUTBOLCU KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Son oynanan Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle birlikte üst üste 3. mağlubiyetini alarak ligde 13. sıraya kadar gerileyen Trabzonspor'da yönetim, Şenol Güneş ile yapılan görüşmenin ardından Mislav Orsic, Enis Bardhi, Umut Bozok ve Stefano Denswil'in kadro dışı kaldığını açıklamışlardı.

ŞENOL GÜNEŞ İSTANBUL'A GİTTİ

Başkan Ertuğrul Doğan ile toplantı yapmak üzere Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktör Şenol Güneş sabah saatlerinde İstanbul'a gitti. Güneş, kritik toplantıda devre arası transfer planlamasını sunacak.

2 FUTBOLCU DAHA...

Öte yandan çıkan iddialara göre bu söz konusu kritik toplantının ardından Karadeniz ekibinde Ozan Tufan ve Denis Draguş'un kadro dışı bırakılabileceği belirtildi.

KADROYA GİREMEYECEKLER

Nihai kararın Milli ara sonrası oynanancak olan Adana Demirspor maçına kadar verileceği vurgulandı. Aynı zamanda bazı yıldız futbolcuların kadro dışı bırakılmasa bile kadroya giremeyeceği söz konusu.